تزداد شعبية فنون القتال المختلطة وتلقى رواجًا في قطر. وتمثل منطقة الخليج سوقًا واعدة للمنظمات الدولية مثل ون ورابطة المقاتلين المحترفين.

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يتزايد عشاق الرياضات القتالية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتحرص منظمات الفنون القتالية مثل مجموعة بطولة ون على الاستفادة من هذا الطلب. كان لفريق 365 Qatar مقاعد بين الصفوف الأولى للعرض الأول التاريخي لبطولة ون المُقامة في قطر.

خلال ليلة النزال المليئة بالإثارة في صالة لوسيل الرياضية، قدم المقاتلون الدوليون مثل بطل الفنون القتالية المختلطة الذي لا يُهزم أناتولي ماليخين للمشجعين عرض عالمي، كما شارك في الفعالية أبطال من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك بطل الوزن الثقيل الإيراني أمير علي أكبري، الذي يعد الفرصة الأفضل لجلب الحزام الذهبي إلى الشرق الأوسط.

التقى عادل حليم مع تشاتري سيتيودتونغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لبطولة ون، الذي ناقش كيفية غرس قيم الفنون القتالية مثل الاحترام والتواضع والمرونة والنزاهة والشجاعة والانضباط وروح المحارب في نفوس مقاتليه، وأضاف أنه بعيدًا عن الفهم الخاطئ المتعلق بالعنف، فإن الفنون القتالية هي إحدى أعظم المنصات لإطلاق العنان للقدرات البشرية.

تستكشف ليلى حميرة عن قرب مجموعة أخرى من مجموعات فنون القتال المختلطة، وهي رابطة المقاتلين المحترفين. التقت بمقاتلي رابطة المقاتلين المحترفين الصاعدين وأجرت حديثًا مع بياجيو علي والش، حفيد أسطورة الملاكمة محمد علي. يشق بياجيو طريقه الخاص في الرياضات القتالية، وذكر "على الرغم من الضغوط التي توضع علي مع إرث مسيرة جدي المهنية، إلا أني لا أخشاها؛ إذ أن الضغط يشكل الألماس. اتمنى أن أتألق يومًا ما كالألماس بسبب كل هذه الضغوط".

التقت ليلى أيضًا بهتان سيف، أول امرأة سعودية توقع عقدًا مع دوري فنون القتال المختلطة الدولي. هتان مدرجة في قائمة رابطة المقاتلين المحترفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تشعر المقاتلة ذات الـ 22 ربيعًا أنه من واجبها إلهام الفتيات الأخريات وتمكينهن للتغلب على الحواجز المجتمعية.