الأرجنتين تفتتح "كوبا أميركا" بهدفين في مرمى كندا وميسي يحطم رقماً قياسياً جديداً

بقلم: يورونيوز

حطم ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين الرقم القياسي في عدد المشاركات في كأس كوبا أميركا لكرة القدم عندما شارك في مباراته رقم 35 في البطولة في مواجهة كندا ضمن المجموعة الأولى في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

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استهلّت الأرجنتين بطلة العالم، كأس كوبا أميركا، بفوزها على كندا 2-0 في المباراة الافتتاحية في أتلانتا الأمريكية، وذلك خلال ساعة مبكرة من صباح الجمعة، وحمل الهدفان توقيعي المهاجمين خوليان ألفاريز، وولاوتارو مارتينيز.

ووضع ألفاريز الأرجنتين في المقدمة في الدقيقة 49، لكن تألق الحارس الكندي ماكس كريبو، أجبر المنتخب على الانتظار حتى الدقيقة 88 لتسجيل الهدف الثاني عن طريق اللاعب البديل لاوتارو مارتينيز نجم إنتر الإيطالي، الذي استغل تمريرة عرضية من ميسي ليضمن فوز بطل العالم بالمباراة الأولى.

وأمام 70 ألف متفرج في ملعب "مرسيدس بنز" بمدينة أتلانتا الأميركية، حظيت الأرجنتين بدعم جماهيري كبير واستحقت الفوز أمام المنتخب المصنّف 48 عالمياً الذي قدّم أداء مشرفاً أمام حامل اللقب 15 مرة.

وفي هذه المباراة، انفرد ميسي أفضل لاعب في العالم 8 مرات، بالرقم القياسي لعدد المباريات في كوبا أميركا، بواقع 35 مشاركة، بعدما كان يتساوى مع حارس تشيلي، سيرخيو ليفينغستون.