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فيديو: العلاقات السورية التركية على رأس جدول أعمال بشار الأسد مع المبعوث الخاص لبوتين

بشار الأسد يستقبل مبعوث بوتين
بشار الأسد يستقبل مبعوث بوتين Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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تطرق الرئيس السوري بشار الأسد، خلال لقائه الأربعاء، ألكسندر لافرنتييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى العلاقات السورية التركية.

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وأكد بشار الأسد خلال اللقاء "انفتاح بلاده على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة بين سوريا وتركيا والمستندة إلى سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها، ومحاربة كل أشكال الإرهاب وتنظيماته".

وفي سياق آخر، أشاد الرئيس الأسد بمبادرة السلام التي طرحها الرئيس فلاديمير بوتين مؤخراً بين روسيا وأوكرانيا، معتبرا إياها أساساً حقيقياً لاتفاق السلام بين البلدين.

من جانبه أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، دعم روسيا لكل المبادرات ذات الصلة بالعلاقة بين سوريا وتركيا.

وأضاف لافرنتييف: "الظروف حاليا تبدو مناسبة أكثر من أي وقت مضى لنجاح الوساطات، وروسيا مستعدة للعمل على دفع المفاوضات قدما. الغاية هي النجاح في عودة العلاقات بين سوريا وتركيا".​​​​​​​

وقال بيان لرئاسة الجمهورية السورية، نشرته على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي: "أكد الجانبان عزمهما مواصلة وتكثيف العمل الثنائي وبذل الجهود للتوصل الى حلول للمصاعب الناتجة عن سياسات بعض الدول الغربية ضد سوريا، والتخفيف من آثار العقوبات الجائرة المفروضة على الشعب السوري".

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