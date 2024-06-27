الاتحاد الأوروبي يوقع اتفاقية أمنية طويلة الأمد مع أوكرانيا

بقلم: يورونيوز

وقد وقعت أوكرانيا بالفعل اتفاقيات مماثلة مع دول مثل اليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

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أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقية أمنية طويلة الأمد مع أوكرانيا لتزويد كييف بدعم واسع النطاق على مدى السنوات المقبلة.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في منشور على منصة إكس، "ستساعد هذه الالتزامات أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، ومقاومة زعزعة الاستقرار، وردع أعمال العدوان المستقبلية".

ويمثل الاتفاق خطة مشتركة لدعم أوكرانيا عسكريًا وماليًا وسياسًا في السنوات المقبلة.

وقد وقعت أوكرانيا بالفعل اتفاقيات مماثلة مع دول مثل اليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأوكراني زيلينسكي: "للمرة الأولى، سيكرس هذا الاتفاق التزام جميع الدول الأعضاء الـ 27 بتزويد أوكرانيا بدعم واسع النطاق، بغض النظر عن أي تغييرات مؤسسية داخلية".