Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
أبواب
برامج
العالم
أبواب
برامج
Featured
أعمال
أبواب
برامج
Next
أبواب
برامج
Green
أبواب
برامج
Featured
الصحة
أبواب
برامج
ثقافة
أبواب
برامج
سفر
أبواب
برامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
جدونا
اعلان

الاتحاد الأوروبي يوقع اتفاقية أمنية طويلة الأمد مع أوكرانيا

رئيسة وزراء إستونيا كاجا كالاس، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أثناء مشاركتهما في حفل توقيع الاتفاقية الأمنية في بروكسل، الخميس، 27/6/2024
رئيسة وزراء إستونيا كاجا كالاس، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أثناء مشاركتهما في حفل توقيع الاتفاقية الأمنية في بروكسل، الخميس، 27/6/2024 Copyright Olivier Hoslet/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright Olivier Hoslet/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

وقد وقعت أوكرانيا بالفعل اتفاقيات مماثلة مع دول مثل اليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

اعلان

أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقية أمنية طويلة الأمد مع أوكرانيا لتزويد كييف بدعم واسع النطاق على مدى السنوات المقبلة.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في منشور على منصة إكس، "ستساعد هذه الالتزامات أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، ومقاومة زعزعة الاستقرار، وردع أعمال العدوان المستقبلية".

ويمثل الاتفاق خطة مشتركة لدعم أوكرانيا عسكريًا وماليًا وسياسًا في السنوات المقبلة.

وقد وقعت أوكرانيا بالفعل اتفاقيات مماثلة مع دول مثل اليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأوكراني زيلينسكي: "للمرة الأولى، سيكرس هذا الاتفاق التزام جميع الدول الأعضاء الـ 27 بتزويد أوكرانيا بدعم واسع النطاق، بغض النظر عن أي تغييرات مؤسسية داخلية".

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

أكثر من 755 ألف شخص معرضين لخطر المجاعة خلال الأشهر المقبلة في السودان

زعماء الاتحاد الأوروبي يستعدون لتأييد فون دير لاين وكوستا وكالاس لتولي المناصب العليا في الكتلة

دراسة: العيش بالقرب من مطار مزدحم يمكن أن يصيبك بالعلل بينها السكري والخرف

فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي أوكرانيا شارل ميشال