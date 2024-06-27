أكثر من 755 ألف شخص معرضين لخطر المجاعة خلال الأشهر المقبلة في السودان

حذر خبراء دوليون في تقرير صدر هذا الخميس من أنّ 755 ألف شخص يواجهون المجاعة في الأشهر المقبلة في السودان، الذي تمزقه الحرب الأهلية، وسط اشتباكات لا هوادة فيها بين الجنرالين المتنافسين.

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تأتي أحدث النتائج من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، المبادرة التي تمّ إطلاقها لأول مرة عام 2004 أثناء المجاعة في الصومال والتي تضم الآن أكثر من اثنتي عشرة وكالة تابعة للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة والحكومات والهيئات الأخرى.

وحسب التقرير يواجه 8.5 مليون شخص نقصا حادا في الغذاء بعد 14 شهرا من الصراع الدائر في السودان، الذي انزلق إلى حالة من الفوضى في أبريل-نيسان من العام الماضي عندما انفجرت التوترات المتصاعدة بين جيش البلاد، بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، إلى العلن، وعمّ القتال في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى من البلاد.

أدت الحرب في السودان إلى مقتل أكثر من 14 ألف شخص وإصابة 33 ألف آخرين وفقا للأمم المتحدة، إلا أنّ نشطاء حقوق الإنسان يقولون إن العدد قد يكون أعلى من ذلك بكثير. كما تسببت في أكبر أزمة نزوح في العالم حيث أجبر أكثر من 11 مليون شخص على الفرار من منازلهم. وقال خبراء حقوق الإنسان إن طرفي النزاع استخدما الغذاء والمجاعة كسلاح حرب.

ويتواجد الأشخاص الذين يواجهون أعلى مستوى من المجاعة خلال الأشهر المقبلة في 10 محافظات بينها الخرطوم وإقليمي دارفور وكردفان ومحافظتي النيل الأزرق والجزيرة. وكان العدد صفراً في يونيو-تموز 2023 وارتفع إلى 755 ألفاً خلال العام الماضي.

وقال التقرير: "لم يتسبب الصراع في نزوح جماعي وتعطيل طرق الإمداد وأنظمة السوق والإنتاج الزراعي فحسب، بل أدى أيضًا إلى الحد بشدة من إمكانية الوصول إلى المساعدات الإنسانية الأساسية، مما أدى إلى تفاقم الوضع المتردي بالفعل".

وقال تقرير التصنيف الدولي للبراءات إن 8.5 مليون شخص آخرين مصنفون في ثاني أسوأ مستوى من المجاعة أو المرحلة الرابعة، مما يعني أن خطر الوفاة المرتبطة بالجوع يتزايد بسرعة وهؤلاء الأشخاص يواجهون نقصا حادا في الغذاء وارتفاعا مفرطا في مستويات الإصابة بالأمراض.

بشكل عام، يواجه 25.6 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 47 مليون نسمة، "أزمة وظروف أسوأ" بين يونيو-حزيران وسبتمبر-أيلول. وحذرت من خطر المجاعة في 14 منطقة إذا تصاعد الصراع بشكل أكبرمن خلال زيادة تعبئة الميليشيات المحلية.

وشهد الصراع في السودان فظائع، بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والهجمات ذات الدوافع العرقية، والتي تقول جماعات حقوق الإنسان إنها ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وامتد القتال إلى مناطق جديدة مؤخرا بما في ذلك المراكز الزراعية مثل محافظة الجزيرة، التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع العام الماضي.

قال تجادا ديوين ماكينا، الرئيس التنفيذي لمنظمة "ميرسي كوربس" غير الحكومية، إن توسع القتال أدى إلى تدمير إنتاج الغذاء، وتسبب في سوء التغذية الحاد بين الأطفال والنساء الحوامل والأمهات المرضعات والمصابين بأمراض مزمنة والمسنين.

وقال ماكينا: "أصبح السودان إحدى أكبر المآسي التي من صنع الإنسان وأكثرها تجاهلاً في العالم ... تتطلب هذه الأزمة جهودًا دبلوماسية عاجلة لضمان التوصيل السريع والآمن للمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين".