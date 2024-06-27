بقلم: يورونيوز

تدخل الحرب في غزة يومها الـ 265، وسط دمار متزايد ومعاناة إنسانية لا توصف. وتبدو آفاق الحل السلمي بعيدة، مما يزيد من تعقيد الوضع ويؤجج التوترات في المنطقة.

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تدخل الحرب في غزة يومها الـ 265، وسط دمار متزايد ومعاناة إنسانية لا توصف. التصعيد المستمر من الجانب الإسرائيلي يخلف عشرات القتلى والجرحى يوميًا، فيما يعاني السكان من نقص حاد في الإمدادات الأساسية وانقطاع مستمر للخدمات الحيوية والغذاء.

وفي ظل هذه الظروف القاسية، تبدو آفاق الحل السلمي بعيدة، مما يزيد من تعقيد الوضع ويؤجج التوترات في المنطقة.

وحول آخر المستجدات على الجبهة الشمالية، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية ليل الأربعاء، ان الجيش بدأ بتدريب الجنود الذين نقلوا للشمال استعدادا للقتال في بيئة مركبة ومناطق مأهولة.