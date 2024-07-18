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إسبانيا وألمانيا تعتقلان 4 أشخاص للاشتباه في تهريب أجزاء لطائرات مسيرة لحزب الله

مقاتل من حزب الله يقف بجوار طائرة إسرائيلية بدون طيار في جنوب لبنان يوم الاثنين، 26 يونيو 2023.
مقاتل من حزب الله يقف بجوار طائرة إسرائيلية بدون طيار في جنوب لبنان يوم الاثنين، 26 يونيو 2023. Copyright Hezbollah Military Media via AP
Copyright Hezbollah Military Media via AP
بقلم:  يورونيوز
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أشارت السلطات الإسبانية، اليوم الخميس، إلى أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص في إسبانيا وشخص آخر في ألمانيا للاشتباه بانتمائهم لشبكة زودت حزب الله بأجزاء طائرات كاميكازي بدون طيار كان من الممكن استخدامها خلال الهجمات ضد إسرائيل.

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وذكر البيان أن التحقيق بدأ في إسبانيا عندما اكتشف الحرس المدني ”عمليات مشبوهة“ من قبل شركات إسبانية يديرها مواطنون لبنانيون تتضمن كميات كبيرة من المواد والمكونات لتصنيع طائرات بدون طيار قادرة على حمل شحنات متفجرة تزن عدة كيلوغرامات.

وتعتقد السلطات أن حزب الله صنع ربما عدة مئات من الطائرات بدون طيار باستخدام هذه المكونات.

ووفقًا للمحققين، اشترت الشركات الإسبانية، كما فعلت شركات أخرى في أوروبا وحول العالم، عناصر تشمل مكونات التوجيه الإلكتروني، ومراوح الدفع، ومحركات البنزين، وأكثر من 200 محرك كهربائي، ومواد لجسم الطائرة والأجنحة وأجزاء أخرى من الطائرات بدون طيار.

وقد تم التعرف على الأجزاء التي حصلت عليها الشبكة.

ومنذ بدء التصعيد، أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان عن مقتل أكثر من 450 شخصاً، معظمهم من مقاتلي حزب الله، وأكثر من 80 مدنياً، فيما قُتل 21 جندياً و13 مدنياً من الجانب الإسرائيلي.

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