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جدونا
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عاجل. حرب غزة: قصف متواصل على القطاع وإدارة بايدن ستفرج عن قنابل بوزن 500 رطل كانت ضمن شحنة إلى إسرائيل

مدرعات إسرائيلية في قطاع غزة
مدرعات إسرائيلية في قطاع غزة Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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مع بلوغ الحرب في غزة يومها الـ266، تحول القطاع إلى منطقة أكثر من منكوبة، تغمره مشاهد الدمار وتفوح منه رائحة الدماء. المنازل والبنية التحتية مدمرة بالكامل، مما جعل الحياة اليومية للسكان شبه مستحيلة.

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والأوضاع الإنسانية تتدهور بسرعة، حيث يعاني الناس من نقص شديد في الغذاء والمياه والأدوية والمستشفيات عاجزة عن تقديم الرعاية الصحية اللازمة، مما يفاقم من معاناة الجرحى والمرضى.

في الشمال، تزداد حدة المواجهات بين إسرائيل ولبنان، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة. 

وبعد أن اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن بتأخير شحنات الأسلحة، نقل موقع "أكسيوس" قبل ساعات عنمسؤولينأمريكيينوإسرائيليين، قولهم إن إدارةبايدنستفرجعنقنابلبوزن 500 رطلكانتضمنشحنةإلىإسرائيل.

وأشار الموقع إلى أن الإدارةتراجعجزءاآخرمنالشحنةيضمقنابلبوزن 1800 و2000 رطل.

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