19 طالبا من جامعة ملبورن يواجهون التهديد بالفصل بعد مشاركتهم في اعتصام داعم لفلسطين

بقلم: يورونيوز

أعلنت مجموعة "يونيملب من أجل فلسطين" يوم الجمعة، أن 19 طالبًا في جامعة ملبورن الأسترالية مهددون بالطرد بسبب مشاركتهم في مظاهرة داعمة لفلسطين.

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وأفادت المجموعة في تغريدة نشرتها عبر منصة "إكس"، أن الطلاب تلقوا بريدا إلكترونيا يفيد بمشاركتهم في الاحتجاجات التي وصفتها إدارة الجامعة بأنها "تصرفات غير لائقة".

وأوضحت مجموعة "Unimelb for Palestine"، أن الجامعة قد قامت بتقديم بيانات تستند إلى لقطات من كاميرات المراقبة وتتبع المواقع عبر الإنترنت كدليل، وحظرت الاحتجاجات في الحرم الجامعي وهو أمر غير قانوني.

وأضافت: " استخدمت جامعة ملبورن تقنية تتبع ومراقبة متطورة لتعقب الطلاب وتحديد هويتهم وهو انتهاك صارخ لحرية التعبير والحق في التجمع".

وكان الطلاب قد نظموا اعتصاما مناهضا للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 18 أبريل/ نيسان، وطالبوا بوقف التعاون الأكاديمي مع إسرائيل وسحب الاستثمارات التي تدعم الجيش الإسرائيلي.