بقلم: يورونيوز

غضب افتراضي يتحول إلى عنف حقيقي: رجل من نيوجيرسي يطير إلى فلوريدا لمهاجمة خصمه في لعبة فيديو بمطرقة!

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في عالم ألعاب الفيديو عبر الإنترنت، حيث تختفي هويات اللاعبين خلف أسماء مستعارة وشخصيات افتراضية، قد تتحول الخلافات اللفظية أحيانًا إلى عنف حقيقي.

تُعد قصة إدوارد كانغ، شاب من نيوجيرسي يبلغ من العمر 20 عامًا، خير مثال على ذلك، حيث طار إلى فلوريدا لمهاجمة خصمه في لعبة ArcheAge بمطرقة.

وقال عمدة مقاطعة ناسو بيل ليبر، في مؤتمر صحفي، إن إدوارد كانغ طار من نيوآرك بولاية نيوجيرسي إلى جاكسونفيل بولاية فلوريدا لمواجهة الضحية التي لم يذكر اسمها بعد نزاع عبر لعبة فيديو خيالية على الإنترنت تسمى ArcheAge.

وArcheAge هي لعبة تقمص أدوار خيالية من العصور الوسطى متعددة اللاعبين عبر الإنترنت تم تطويرها بواسطة XL Games.

وتدور أحداث اللعبة في عالم خيالي واسع حيث يمكن للاعبين الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الأعراق والطبقات والتخصيصات لإنشاء شخصياتهم الخاصة.

يمكن للاعبين بعد ذلك استكشاف العالم، والمشاركة في المهام، والقتال مع الوحوش، والتفاعل مع لاعبين آخرين، وبناء منازلهم، والمشاركة في الحرف اليدوية، والتجارة، وحتى الإبحار.

وتم إلقاء القبض على إدوارد كانغ، في وقت مبكر من صباح يوم الأحد بتهمة الشروع في القتل من الدرجة الثانية.

ويرجح المحققون أن الشجار بينهما في اللعبة قد يكون الدافع وراء الهجوم. ولا يزال كانغ قيد الاحتجاز بانتظار محاكمته.

وقال ليبر، إن كانغ اشترى مطرقة ومصباحا يدويا من متجر Ace Hardware فور وصوله إلى فلوريدا.

وأشار إلى أنه تم العثور على إيصالات بالمشتريات في غرفته بالفندق.

وتمكن كانغ من دخول منزل الضحية في شاطئ فرناندينا دون عناء؛ لأن الباب الأمامي كان مفتوحًا. بحسب ليبر.

وقال الشريف إن كانغ، الذي كان يرتدي ملابس سوداء وقفازات وقناعا، هاجم الضحية، وانتهى الأمر بهما إلى النضال على الأرض.