Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
أبواب
برامج
العالم
أبواب
برامج
Featured
أعمال
أبواب
برامج
Next
أبواب
برامج
Green
أبواب
برامج
Featured
الصحة
أبواب
برامج
ثقافة
أبواب
برامج
سفر
أبواب
برامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
جدونا
اعلان

موريتانيا تصوت: الغزواني يطمح لولاية ثانية في ظل أزمات أمنية

خيمة رفع عليها يافظة تحمل صور المرشحين للانتخابات الرئاسية في موريتانيا الغزواني وعبيد
خيمة رفع عليها يافظة تحمل صور المرشحين للانتخابات الرئاسية في موريتانيا الغزواني وعبيد Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

توجه الناخبون في موريتانيا، السبت، إلى صناديق الاقتراع حيث يسعى الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني إلى الفوز بولاية ثانية في ظل أزمة أمنية متفاقمة في منطقة الساحل.

اعلان

تميزت موريتانيا بأنها واحة استقرار في منطقة تعصف بها الاضطرابات والعنف والانقلابات العسكرية، رغم تاريخها الطويل من الحكم العسكري، فقد نجت إلى حد كبير من النزاعات التي عصفت بجيرانها.

الغزواني، القائد العسكري السابق، تولى السلطة في 2019 بعد أول انتقال ديمقراطي للسلطة في تاريخ البلاد. 

وفي العام الماضي، حقق حزبه "الإنصاف" فوزًا كبيرًا في الانتخابات التشريعية بحصوله على 107 من أصل 176 مقعدًا في الجمعية الوطنية.

منافسه الرئيسي هو بيرام داه عبيد، الناشط البارز في مجال مكافحة العبودية، الذي اتهم الغزواني بسوء إدارة البلاد ونشر ثقافة الفساد. 

ومن المتوقع أن تظهر نتائج الانتخابات في الأيام المقبلة، حيث يتوقع أن يفوز الغزواني بولاية ثانية. 

وإذا لم يتمكن أي مرشح من الحصول على أكثر من 50 في المائة من الأصوات، فستجرى جولة ثانية في 14 يوليو.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

يصلون في قوارب الموت ووجْهتهم أوروبا... ارتفاع كبير في أعداد المهاجرين في موريتانيا

إنقاذ 168 مهاجرا سنغاليا بعد رفض موريتانيا استقبالهم على أراضيها

انتخابات موريتانيا.. الحزب الحاكم يحصد غالبية مقاعد البرلمان

انتخابات موريتانيا تصويت