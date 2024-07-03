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جدونا
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الشرطة الإسبانية تطيح بشبكة إجرامية أجبرت 500 امرأة على ممارسة الدعارة في مالقة

منظر عام لمدينة مالقة الإسبانية
منظر عام لمدينة مالقة الإسبانية Copyright Wikimedia Commons
Copyright Wikimedia Commons
بقلم:  يورنيوز
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أجبرت النسوة على التواجد رهن إشارة مشغّليهن على مدى 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع. وكثيرا ما كان يُفرض عليهن ممارسة الجنس دون استعمال الواقي الذكري.

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أعلنت الشرطة الإسبانية عن تفكيك شبكة إجرامية في مدينة مالقة جنوب البلاد كانت تجبر مئات النساء على ممارسة الدعارة.

وقالت قوات الأمن إن تلك العصابة كانت إحدى كبريات المنظمات، بالنظر لعدد السيدات اللواتي تم استغلالهن إذ أنه وفي الأشهر التي استغرقها التحقيق، بلغ عدد النساء اللاتي أُجبرن على ممارسة الدعارة نحو 500 امرأة.

وكشفت الشرطة أن جميعهن ينحدرن من دول أمريكا اللاتينية وقد تمّ استدراجهن إلى إسبانيا بحجة منحهن فرصة عمل في صالونات التجميل. لكن حين وصلت النسوة إلى البلاد، قيل لهن إن عليهن العمل في الدعارة لتسديد نفقات سفرهن.

كما أجبرن على التواجد رهن إشارة مشغّليهن على مدى 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع. وكثيرا ما كان يُفرض عليهن ممارسة الجنس دون استعمال الواقي الذكري بحسب الشرطة الإسبانية.

وأضاف المصدر أن الأرباح التي حققتها الشبكة الإجرامية قد بلغت 1.5 مليون يورو سنويا. وأثناء عملية المداهمة، تم تحرير 11 سيدة فيما أٌلقي القبض على 25 شخصا. كما احتجز مبلغ مالي قدر ب150 ألف يورو إضافة إلى كيلو ونصف من مادة الكوكايين عُثر عليها في عدة أماكن من أوكار المنظمة.

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