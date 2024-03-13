الشرطة الإسبانية تفكك شبكة احتيال تبتز ماليا عائلات مهاجرين متوفين

بقلم: يورونيوز

فككت الشرطة الإسبانية شبكة احتيال تبتز ماليا عائلات المهاجرين المتوفين التي تسعى إلى إعادة رفات ذويهم إلى أوطانهم.

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اعتقلت الشرطة 14 شخصًا مدن ألميريا ومورسيا وخاين الجنوبية بعد تحقيق أجراه الحرس المدني الإسباني، وخضع شخص واحد للتحقيق، وصادرت السلطات أيضًا 70 ألف يورو نقدًا وعدة سيارات.

وعلى مدى سنوات، كانت الشبكة تجني الأموال من أخذ مبالغ مالية من العائلات في الجزائر والمغرب مقابل تزويدهم بمعلومات كاذبة، في كثير من الأحيان عن المهاجرين الذين لقوا حتفهم في البحر، جنوب إسبانيا.

والمشتبه بهم يجبرون عائلات المهاجرين على توقيع عقود غير قانونية، للتعرف على الجثث وإعادتها إلى أوطانها، وفقًا لبيان الشرطة.

وتعاون المشتبه بهم، الذين استخدموا ملفات تعريف مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي لاستدراج الأقارب، مع عاملين في مؤسسات عمومية يمكنهم الوصول إلى الجثث المجهولة الهوية في المشارح.

وقالت الشرطة إن الشبكة الإجرامية، التي يُعتقد أن مواطنًا مغربيًا كان يقودها، أخبرت عائلات المهاجرين المتوفين زورًا أن الطريقة الوحيدة لاستعادة جثثهم هي من خلال الخدمات التي يقدمها المشتبه بهم، والتي تتطلب دفع مبالغ مالية مقدماً.

ويواجه المشتبه بهم تهم الاحتيال، وإفشاء معلومات سرية، وعدم احترام المتوفين، والانتماء إلى منظمة إجرامية، وتزوير وثائق والرشوة.

وتكافح عائلات وأقارب عشرات الآلاف من المهاجرين المفقودين، للعثور على رفاتهم وتحديد هويتهم وإعادتهم إلى أوطانهم، إلا أن الغالبية العظمى من المفقودين لا يتم العثور عليهم أبداً، ويفترض أنهم ماتوا. وحتى عندما يتم انتشال الجثث، لا يتم التعرف على هوية سوى القليل منها، كما أن الإجراءات اللازمة لإعادتها إلى الوطن معقدة ومكلفة.