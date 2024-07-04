ألمانيا تعتقل 5 أشخاص بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد مدنيين في سوريا

بقلم: يورونيوز

أعلنت النيابة العامة الألمانية الأربعاء، عن توقيف 5 أشخاص دعمهم النظام السوري للاشتباه بضلوعهم في جرائم حرب وتورطهم بقتل مدنيين

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وكشفت النيابة عن أسماء الأشخاص الذين تم اعتقالهم في مواقع مختلفة في ألمانيا وهم فلسطينيون سوريون يحملون وثائق سفر سورية جهاد أ، ومحمود أ، وسمير س، ووائل س، بالإضافة إلى مواطن سوري يدعى مظهر ج. وأشارت إلى أن الاعتقالات قد تمت في العاصمة برلين وجنوب غرب وشمال شرق ألمانيا.

واتهم أربعة من المشتبه بهم بالانتماء إلى "ميليشيا مسلحة" تسمى حركة فلسطين الحرة سيطرت على مخيم اليرموك للاجئين الفلسيطنيين في العاصمة دمشق، وقد شكّل نقطة محورية للاحتجاجات ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

ووفق مكتب المدعي العام الفيدرالي، فقد تورط المعتقلون عام 2012 بأعمال قمع عنيفة لاحتجاجات قُتل فيها على الأقل ستة أشخاص. كما اتهم المشتبه به الرئيس من بين المعتقلين في تسليم العديد من الضحايا إلى جهاز المخابرات السوري.

ومن المقرر أن يمثل المتهمون أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الفدرالية الأربعاء والخميس، على أن يقرّر القاضي إيداعهم في السجن أم لا. ومن المرجح أن يتم توجيه الاتهام رسميا إلى المعتقلين أمام محكمة ألمانية.

وهذه ليست المحاكمةَ الأولى، ذلك أن اثنين من السوريين قد مثُلا سابقاً أمام المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنزعام 2022. وقد حكمت عليهما بالسجن لمدة طويلة. وقد كانت هذه المحاكمة في كوبلنز أول محاكمة جنائية في تنظر في جرائم النظام السوري.

كما يمثل حاليا طبيب سوري أمام محكمة في فرانكفورت بتهمة تعذيب عناصر من المعارضة السورية داخل مستشفى عسكري.