بقلم: يورونيوز

إردوغان: تركيا مستعدة للعمل على تطوير العلاقات مع سوريا ولا يوجد سبب لعدم إقامتها

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أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة، أن أنقرة مستعدة لتطوير علاقاتها مع سوريا "كما فعلنا في الماضي، ولا يوجد أي سبب يمنعنا من إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا".

وأضاف الرئيس التركي بتصريح عقب صلاة الجمعة، أنه كما التقى في السابق بالرئيس السوري بشار الأسد فهو مستعد للقائه مجدداً.

وقال إردوغان "في السابق كانت العلاقات التركية السورية جيدة، والتقيت في السابق مع الأسد، وبالتالي من الممكن أن نلتقي مجددا في المرحلة المقبلة، ومستعدون لذلك".

وشدد على أنه "لا يمكن أن يكون لدينا أبدا أي نية أو هدف مثل التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا".