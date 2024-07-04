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حرب غزة: هجوم لحزب الله بـنحو 200 صاروخ و20 مسيرة على شمال إسرائيل وعشرات القتلى في القطاع

قصف إسرائيلي على قرى في جنوب لبنان يحتوي على الفسفور الأبيض
قصف إسرائيلي على قرى في جنوب لبنان يحتوي على الفسفور الأبيض Copyright AP Photo/Hussein Malla, File
Copyright AP Photo/Hussein Malla, File
بقلم:  يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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شمال يتعرض للقصف بشكل كبير ردا على اغتيال محمد نعمة ناصر قائد وحدة عزيز في حزب الله، وإصابات مباشرة، صفارات إنذار في مدينة عكا

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تدخل الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها التاسع وهي تعد الحرب الأطول في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، ففي مفكرة الحرب في يومهها الـ272 قصف حزب الله بوابل من الصواريخ تجاوز 150 صاروخا مناطق في شمال الجولان والجليل الأعلى وفي مدن عكا ونهاريا، وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منصات إطلاق الصواريخ في جنوب لبنان، في غزة استهدف الطيران الحربي مدرسة تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب المدينة، وفيما تحدثت وزارة الصحة الفلسطينية عن سقوط نحو ستين قتيلا في الساعات الـ24 الماضية.

آخر تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة في يومها الـ272

المصادر الإضافية • وكالات وترجمات

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