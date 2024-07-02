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جدونا
عشرات الآلاف من الفلسطينيين ينزحون مرة أخرى من خان يونس إلى دير البلح
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فيديو. إخلاء المستشفيات والمجمعات الطبية في خان يونس وآلاف المواطنين يفرون من جحيم القصف الإسرائيلي

استمر إجلاء المرضى من مستشفى في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة يوم الثلاثاء، بعد أن أصابت غارة ليلية منزلاً مجاوراً وقتلت 9 أشخاص داخل المنطقة التي قالت إسرائيل إنه يجب إخلاؤها. وقال مسؤول في المستشفى الأوروبي إنه تم نقل معظم المرضى والمسعفين في المنشأة، وشوهد المرضى ممددين على أسرة المستشفى في الخارج في انتظار إجلائهم.

استمر إجلاء المرضى من مستشفى في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة يوم الثلاثاء، بعد أن أصابت غارة ليلية منزلاً مجاوراً وقتلت 9 أشخاص داخل المنطقة التي قالت إسرائيل إنه يجب إخلاؤها. وقال مسؤول في المستشفى الأوروبي إنه تم نقل معظم المرضى والمسعفين في المنشأة، وشوهد المرضى ممددين على أسرة المستشفى في الخارج في انتظار إجلائهم.

وقال رئيس وحدة الطوارئ في المستشفى عبد الله حمدان إنه تم إجلاء المرضى ونقل المعدات إلى مستشفى ناصر، وقال حمدان إن المستشفى الأوروبي لم يعد يعمل.

وقال سام روز، مدير التخطيط في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، المعروفة باسم الأونروا، يوم الثلاثاء إن الوكالة تعتقد أن نحو 250 ألف شخص موجودون في منطقة الإجلاء - أكثر من 10% من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة - بما في ذلك العديد من الذين فروا من القتال السابق.

وقال إن 50,000 شخص آخرين يعيشون خارج المنطقة قد يختارون أيضًا المغادرة بسبب قربهم من القتال.

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