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قتلتها والدتها.. الكشف عن تفاصيل جريمة مروعة في مصر

النيابة العامة في مصر
النيابة العامة في مصر Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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نجحت السلطات الأمنية المصرية بكشف ملابسات اختفاء فتاة قبل 6 أشهر، حيث تبين أنها قتلت على يد والدتها وشقيقها وشركاء لهما، وفق وسائل إعلام مصرية.

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وقالت صحيفة الأهرام إن الفتاة قتلت في منطقة الكرداسة الواقعة في محافظة الجيرة بالقرب من القاهرة، قبل أن يتم التخلص من جثتها بدفنها في محافظة بني سويف شمال الصعيد المصري.

من جهتها أشارت صحيفة "صدى البلد" إلى أن الضحية وهي طالبة جامعية، قررت الخروج من منزل أسرتها بسبب سوء معاملة والدتها لها، وظل شقيقها يبحث عنها لأشهر عدة لاتهامها "بالتسبب بالعار للعائلة" حتى تمكن من العثور عليها وإعادتها للمنزل.

اختفاء الطالبة وبدء التحقيقات

وبعد الجريمة، تلقت الشرطة بلاغًا من الوالدة باختفاء ابنتها في ظروف غامضة، ولم تتهم أي شخص بالتسبب في اختفائها، وذلك قبل 201 أيام من تاريخ الكشف عن الجريمة.

وبعد معلومات وردت للشرطة بتخلص الأسرة من الابنة واختفائها منذ عدة أشهر، كانت "شريحة هاتف" الضحية خيط البداية للكشف عن الجريمة.

وأشارت "صدى البلد" إلى أن التحريات كشفت أن شقيقها فور علمه بمكانها اصطحب أصدقاء له ووالدته، وقاموا بالاعتداء عليها وكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، ومن ثم تم حمل جثة الضحية إلى داخل سيارة شقيقها، وانتقلوا بها إلى محافظة بني سويف ثم قاموا بدفنها في أرض زراعية وعادوا لكرداسة مرة أخرى.

صحيفة "الأهرام" لفتت من جهتها، إلى أنه عقب ضبط المتهمين، اعترفوا بارتكاب الجريمة، وأرشدوا لمكان دفن الجثة.

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