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بعد تعرضها لحادث سير.. وفاة المستشارة الإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد لونا الشبل

لونا الشبل
لونا الشبل Copyright مواقع التواصل الاجتماعي
Copyright مواقع التواصل الاجتماعي
بقلم:  يورونيوز
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أعلنت الرئاسة السورية اليوم الجمعة، وفاة لونا الشبل، المستشارة الخاصّة للرئيس بشار الأسد، بعد أيام من إعلان تعرّضها لحادث سير.

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ونعت الرئاسة السورية في بيان "المستشارة لونا الشبل التي تُوفيت اليوم إثر تعرّضها لحادث سير أليم"، مضيفة أنّ الشبل "عملت خلال السنوات الماضية مديرة للمكتب السياسي والإعلامي في الرئاسة ثم مستشارة خاصة فيها".

والثلاثاء الماضي، أُفيد عن إصابة الشبل بنزيف دماغي حاد بعد تعرّضعا لحادث سير مروّع.

والشبل من مواليد 1975 في محافظة السويداء. ومع بدء الثورة السورية عام 2011، تولّت منصب المستشارة الإعلامية ورئيسة مكتب الإعلام والتواصل في الرئاسة السورية بعد استقالتها من قناة "الجزيرة" القطرية.

وعلى مدى سنوات، كانت الشبل من بين الدائرة الضيقة المحيطة بالأسد، ومواكبة للقاءاته واجتماعاته وحتى رحلاته المحدودة الى الخارج. وكانت مهندسة إطلالاته الإعلامية.

وعام 2020، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شخصيات بارزة في النظام السوري، بينهم الشبل. وفي العام التالي، أعلنت بريطانيا عقوبات جديدة تستهدف ستة أعضاء في الحكومة السورية، طالتها هي أيضًا.

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