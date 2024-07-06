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مباشر. غزة تحت القصف لليوم الـ 274 ومحاولات دولية لوقف التصعيد وسط توتر متزايد مع حزب الله

نازحون فلسطينيون بسبب الهجوم الإسرائيلي على غزة يسيرون عبر مياه الصرف الصحي في شوارع خان يونس الجنوبية، الخميس 4 يوليو 2024.
نازحون فلسطينيون بسبب الهجوم الإسرائيلي على غزة يسيرون عبر مياه الصرف الصحي في شوارع خان يونس الجنوبية، الخميس 4 يوليو 2024. Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
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مع دخول الحرب في غزة يومها الـ 274، يستمر القصف العنيف بلا هوادة، مخلفا مشاهد دمار واسع النطاق وعددا متزايدا من الضحايا المدنيين.

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 يتسبب هذا التصعيد المستمر في موجات نزوح كبيرة، خصوصا في مدينة خان يونس المكتظة بالنازحين، مما يفاقم الأزمة الإنسانية ويزيد من معاناة السكان المحليين.

وفي الوقت نفسه، تشهد الجبهة الشمالية توترا متصاعدا منذ ساعات الصباح الأولى، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي عن اختراق أربع طائرات مسيرة تابعة لحزب الله للحدود من لبنان باتجاه إصبع الجليل. 

هذه التطورات تعقد المشهد الأمني الإقليمي، وسط محاولات دبلوماسية مكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. 

وتستمر الإدارة الأمريكية في جهودها للتوسط بين إسرائيل وحركة حماس لتحقيق "تهدئة مستدامة".

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