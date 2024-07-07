عيد ميلاد سعيد لروي وهوي! توأم باندا كوريا الجنوبية يحتفلان بعامهما الأول

بقلم: يورونيوز

احتفلت توأم الباندا العملاقة المحبوبة، روي باو وهوي باو، بعيد ميلادهما الأول في منتزه إيفرلاند الترفيهي بالقرب من سيول، وذلك في أجواء من الفرح والبهجة.

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ولدت روي باو وهوي باو في يوليو 2023، لتصبحا أول توأم باندا يولد في كوريا الجنوبية، ما أثار حماس عشاق الحيوانات في جميع أنحاء البلاد.

للاحتفال بهذه المناسبة المميزة، أقام حراس حديقة الحيوانات حفلة خاصة للثنائي، حيث قدما لهما كعكة مصنوعة من الخيزران، بالإضافة إلى مجموعة من الألعاب الممتعة.

وتمّ دعوة مجموعة مختارة من المعجبين لحضور الاحتفال، الذين عبّروا عن سعادتهم الغامرة لرؤية روي باو وهوي باو يلعبان ويتفاعلان مع محيطهما.

ولد الثنائي للأم باو والأب بي باو اللذين وطئا أرض كوريا الجنوبية عام 2016 قادميْن من الصين بموجب عقد إستغلال مدته 15 عامًا.

وتعدّ إرسال الصين للباندا إلى الدول الأخرى علامة على حسن النية، لكنها تحتفظ بملكية الحيوانات وأشبالها.