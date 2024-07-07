الأزمات تحاصر حملته الانتخابية.. مذيع أميركي: مكتب بايدن أرسل لي الأسئلة التي يمكنني طرحها

بقلم: يورونيوز

كشف مذيعان أميركيان اليوم السبت، بأن مكتب الرئيس الأميركي المرشح للانتخابات المقبلة جو بايدن أرسل لهما قوائم بالأسئلة التي يمكن طرحها عليه.

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وكان ظهور بايدن، الخميس، في برامج إذاعية في ولايتي ويسكونسن وبنسلفانيا الحاسمتين، فرصته الأولى لإظهار قدرته على الإجابة على الأسئلة ومناقشة سجله بعد مناظرة طرحت أسئلة حول قدرة الرجل البالغ من العمر 81 عامًا للدفاع عن حملته أمام الجمهوري دونالد ترامب.

وقال المذيع إيرل إنغرام، السبت، إن مساعدي بايدن تواصلوا معه مباشرة لإجراء مقابلته التي بثت الخميس، وأرسلوا له قائمة من أربعة أسئلة مقدمًا، لم يكن هناك تفاوض بشأنها.

وقال إنغرام، الذي يبث برنامجه "The Earl Ingram Show" على مستوى الولاية، لوكالة أسوشيتد برس: "لقد أعطوني الأسئلة المحددة التي يجب أن أطرحها".

ولكن في حين كان المقصود من المقابلات أن تكون جزءًا من جهد لاستعادة الثقة في قدرة بايدن ليس فقط على الحكم على مدى السنوات الأربع المقبلة ولكن أيضًا على شن حملة انتخابية ناجحة، فقد أثار كشف هذه المعلومات بدلاً من ذلك تساؤلات حول ما إذا كان بايدن قادرًا على الأداء في لحظات ارتجالية.

من جهتها، كشفت المذيعة أندريا لوفول ساندرز أنها تلقت قائمة من 8 أسئلة، وافقت على أربعة منها.

في المقابل، أشارت حملة بايدن إلى أن اقتراح الأسئلة هو ممارسة شائعة وقالت إنها لا تجعل قبول الأسئلة شرطًا أساسيًا للمقابلات نفسها.

وقالت لورين هيت، المتحدثة باسم حملة بايدن، إنها "ليست ممارسة غير مألوفة على الإطلاق أن يشارك الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات الموضوعات التي يفضلونها"، مضيفة أن الأسئلة المرسلة إلى كل من إنغرام وساندرز "كانت ذات صلة بالأخبار الآنية".

وأشارت أيضًا إلى محطة تلفزيون في فرجينيا قالت إن حملة ترامب ألغت مقابلة بعد المناظرة بعد أن رفض مراسل المحطة الموافقة على شروط بشأن أسئلته.