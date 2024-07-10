بقلم: يورونيوز

وصل الوفد الإسرائيلي الأربعاء إلى الدوحة قبل ساعات من انطلاق جولة جديدة من المفاوضات في العاصمة القطرية بحضور وسطاء من مصر والولايات المتحدة، وذلك لبحث إبرام صفقة تبادل جديدة ووقف إطلاق النار.

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في اليوم الـ278 من الحرب الإسرائيلية الدامية على قطاع غزة، تشهد المنطقة فترة من أشد الفترات دموية ومأساوية في تاريخها الحديث. القصف المتواصل والمكثف يستهدف مناطق متفرقة من القطاع، مخلفا وراءه عشرات الضحايا من المدنيين العزل، ويضع ضغوطا هائلة على البنية التحتية المدمرة.

المستشفيات، التي كانت تعتبر ملاذا للجرحى والمرضى، لم تعد قادرة على تقديم الرعاية اللازمة بسبب نقص الوقود والإمدادات الطبية واستهدافها المباشر بالقصف.

وأعلن مدير المستشفى الإندونيسي في غزة الأربعاء أن المستشفى سيتوقف عن العمل خلال ساعات قليلة بسبب نقص الوقود.

وفي سياق متصل بالمقاوضات، ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عمل خلال الأشهر الماضية بشكل منهجي على إفشال أي صفقة تبادل، حيث كان يصدر بيانات متشددة باسم مصدر سياسي كلما تقدمت المناقشات.