نزوح إثر نزوح: إسرائيل تجبر الفلسطينيين على مغادرة مدينة غزة بالقوة لاقتحامها مرة أخرى

بقلم: يورونيوز

نزوح يتلوه نزوح.. معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة تجاوت كل حد وكل مبلغ

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المئات من الفلسطينيين يحزمون أمتعنهم وينزحون مرة تلو أخرى، أجبروا على مغادرة مدينة غزة الأحد بعد أن أصدرت إسرائيل أوامر إخلاء جديدة، لاجتياح ثان وثالث، لا مأوى لهم ولا وجهة يصلون إليها فكل قطاع غزة من شماله إلى جنوبه في نزنوح يتلوه نزوح.

وشوهد تدفق مستمر من الرجال والنساء والأطفال وهم يغادرون المدينة المدمرة يسيرون خفافا أو ركبانا.

وقام البعض بدفع أقاربهم المسنين أو المصابين على كراسي متحركة، بينما حمل آخرون أطفالا صغارا على أكتافهم أو حملوا معهم الحقائب والجرار.

تواصل إسرائيل ورئيس حكومتها نتنياهو قتال ما يقولون إنها كتئاب القسام، لكنهم يحاربون أيضا المدنيين بالتجويع والطرد القسري في جميع أنحاء قطاع غزة بعد تسعة أشهر كاملة من القصف العنيف والعمليات البرية التي دمرت القطاع برمته.

طفل فلسطيني يجلس على أنقاض الدمار في ستاد ملعب اليرموك في غزة AP/AP

وقد نزح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وغالبا ما نزح أكثر من مرة، بل وصل بعضهم إلى سبع أو ثماني مرات.

وأشارت تقارير أن حركة حماس قد تخلت في نهاية الأسبوع عن مطلبها القديم بأن تتعهد إسرائيل بإنهاء الحرب كجزء من أي اتفاق لوقف إطلاق النار.

ويعتقد العديد من المسؤولين في الشرق الأوسط والولايات المتحدة أن مستوى الدمار في غزة الناجم عن الهجوم الإسرائيلي العشوائي والوحشي المستمر منذ تسعة أشهر قد ساعد على الأرجح في دفعها في تليين موقفها.