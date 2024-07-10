Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
Featured
الأعمال
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
Featured
الصحة
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

شاهد: الشرطة في خدمة الشعب: فطنة رجل أمن أنقذت شابا تعرض للإغماء جراء ضربة شمس في شنغهاي

رجل يحاول تبريد جسده بمروحة بينما يتصفح هاتفه الذكي على مقعد في يوم شديد الحرارة في بكين، الأحد، 16 يوليو 2023
رجل يحاول تبريد جسده بمروحة بينما يتصفح هاتفه الذكي على مقعد في يوم شديد الحرارة في بكين، الأحد، 16 يوليو 2023 Copyright Andy Wong/AP
Copyright Andy Wong/AP
بقلم:  يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

تعرض مواطن في شنغهاي إلى "ضربة شمس" شديدة جراء الارتفاع المستمر لدرجات الحرارة، الأمر الذي استدعى تدخلا طبيا عاجلا.

اعلان

بعد تلقي مكالمة الطوارئ، استجابت الشرطة المناوبة بسرعة، حيث كان الطريق إلى المستشفى يستغرق في الأصل 30 دقيقة بالسيارة خلال ساعة الذروة المسائية، ولكن لم يستغرق الأمر سوى 5 دقائق فقط بمرافقة الشرطة على طول الطريق.

خلال ساعة الذروة المسائية، توقفت سيارة سيدان زرقاء عند التقاطع. أبلغ السائق أن راكبًا في السيارة أغمي عليه فجأة من ضربة شمس وكان بحاجة ماسة إلى المساعدة.

كان الرجل الراقد في المقعد يعاني من تصلّب في جميع أنحاء جسده.

وقد تدخل الشرطي المنااوب وقام بتقديم ماء مثلج لمساعدته على تبريد جسده.

كان الرجل يُعاني من مرض أساسي، وأدى تعرضه لضربة شمس إلى تأزم وضعه، بحسب الطبيب، وتعود الآن حالته إلى التحسن تدريخياً.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شهر حزيران يسجل رقماً قياسياً جديداً في درجات الحرارة.. الأكثر سخونة على الإطلاق عالميا

شاهد: موجة حر لافح تضرب صربيا والحرارة تتجاوز الـ40 درجة مئوية

بسبب ارتفاع قياسي في درجات الحرارة.. وفاة نحو 600 حاج على الأقل خلال مناسك الحج في مكة

الصين شنغهاي الطقس موجة حر