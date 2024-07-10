شاهد: الشرطة في خدمة الشعب: فطنة رجل أمن أنقذت شابا تعرض للإغماء جراء ضربة شمس في شنغهاي

بقلم: يورونيوز

تعرض مواطن في شنغهاي إلى "ضربة شمس" شديدة جراء الارتفاع المستمر لدرجات الحرارة، الأمر الذي استدعى تدخلا طبيا عاجلا.

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بعد تلقي مكالمة الطوارئ، استجابت الشرطة المناوبة بسرعة، حيث كان الطريق إلى المستشفى يستغرق في الأصل 30 دقيقة بالسيارة خلال ساعة الذروة المسائية، ولكن لم يستغرق الأمر سوى 5 دقائق فقط بمرافقة الشرطة على طول الطريق.

خلال ساعة الذروة المسائية، توقفت سيارة سيدان زرقاء عند التقاطع. أبلغ السائق أن راكبًا في السيارة أغمي عليه فجأة من ضربة شمس وكان بحاجة ماسة إلى المساعدة.

كان الرجل الراقد في المقعد يعاني من تصلّب في جميع أنحاء جسده.

وقد تدخل الشرطي المنااوب وقام بتقديم ماء مثلج لمساعدته على تبريد جسده.

كان الرجل يُعاني من مرض أساسي، وأدى تعرضه لضربة شمس إلى تأزم وضعه، بحسب الطبيب، وتعود الآن حالته إلى التحسن تدريخياً.