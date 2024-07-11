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مباشر. حرب غزة: قصف متواصل على القطاع وبوريل يؤكد أن ممثلي دول الناتو سيبحثون سبل التوصل لحل الدولتين

جنود إسرائيليون على متن دبابة في قطاع غزة
جنود إسرائيليون على متن دبابة في قطاع غزة Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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تشهد غزة، اليوم 279 من الحرب الطاحنة التي حولت حياة سكان القطاع إلى كابوس مستمر.

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تشهد غزة، اليوم 279 من الحرب الطاحنة التي حولت حياة سكان القطاع إلى كابوس مستمر. 

الوضع الإنساني في القطاع يزداد تدهورا يوما بعد يوم، حيث تتعالى أصوات الانفجارات وتتصاعد أعمدة الدخان في سماء المدينة. 

 إذ أعلنت مصادر فلسطينية صباح اليوم، عن توقف محطات تحلية المياه التي تزود مدينة غزة والشمال بسبب نفاذ الوقود جراء الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر.

الأحياء السكنية التي كانت تعج بالحياة تحولت إلى أطلال مهجورة نتيجة القصف العشوائي. آلاف العائلات أصبحت مشردة وتعيش في مراكز إيواء مؤقتة تفتقر لأدنى مقومات الحياة الكريمة، وتتعرض هذه المراكز بدورها لقصف إسرائيلي.

أما بشأن المفاوضات في الدوحة، فقد أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الوفد الإسرائيلي المفاوض عاد إلى تل أبيب. 

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