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عاجل. عملية مزدوجة بين دهس وإطلاق نار جنوبي تل أبيب تسفر عن ٤ إصابات بعضهم بحالة خطرة

إطلاق نار في تل أبيب
إطلاق نار في تل أبيب Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إسرائيليين أصيبوا بجروح بعضهم بحالة خطرة جراء عملية دهس عند مفترق "نير تسفي" جنوب "تل أبيب".

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أعلن الإسعاف الإسرائيلي عن إصابة 3 أشخاص، حالة اثنين منهم خطرة، في عملية دهس قرب الرملة.

بدورها، قالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن متحدث باسم الشرطة، إن الحدث قرب الرملة عبارة عن عملية مزدوجة شملت دهساً وإطلاق نار.

وتحدثت تقارير إسرائيلية عن أنه تم إطلاق النار على سائق السيارة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الشرطة قولها بأن منفذ العملية كما يبدو من القدس الشرقية.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن قوة من حرس الحدود كانت قرب الموقع وأطلقت النار على المنفذ.

وذكرت وسائل الإعلام بأن قوات الأمن ذهبت الى مكان تنفيذ العملية، وتضمّنت تقديرات الشرطة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية احتمالية تنفيذ العملية "بدوافع قومية".

وبحسب صحيفة يديعوت أحرنوت، فإن العملية المزدوجة في الرملة جاءت ردًا على محاولة اغتيال قائد كتاب القسام محمد الضيف ومجزرة مواصي خانيونس ودعوة حماس لتصعيد المقاومة.

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