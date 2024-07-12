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زلة لسان جديدة للرئيس الأميركي.. بايدن متحدثًا عن زيلينسكي: رحبوا معي بالرئيس الأوكراني بوتين

جو بايدن وفولوديمير زيلينسكي
جو بايدن وفولوديمير زيلينسكي Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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قال بايدن إن السبب في الخطأ أنه كان يتحدث عن بوتين قبل تقديمه لزيلينسكي.

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أثار الرئيس الأوكراني، فولودومير زيلينسكي، تفاعلًا واسعًا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وتعابير وجهه لحظة زلة لسان الرئيس الأميركي، جو بايدن الذي قدمه قائلا: "الرئيس الأوكراني: بوتين".

وقال بايدن: "أريد أن أسلم الكلمة إلى رئيس أوكرانيا، الذي يتمتع بقدر كبير من الشجاعة والإصرار من فضلكم رحبوا بالرئيس بوتين"، وذلك خلال قمة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) تعقد في واشنطن، حيث كان بايدن إلى جانب قادة من الحلف يستعدون للإعلان عن دعمهم لأوكرانيا، ودعا زيلينسكي للتحدث.

ولاحقا علق الرئيس الأميركي على سؤال طرحه صحفي بشأن زلة اللسان حيث قال بايدن إن السبب في الخطأ أنه كان يتحدث عن بوتين قبل تقديمه لزيلينسكي، وأضاف أنه تأسف للرئيس الأوكراني ثم أضاف 5 أسماء أخرى.

وردا على سؤال عما إذا كان يضر بمكانة أمريكا في العالم، أجاب بايدن: "هل رأيت أي ضرر لمكانتنا في قيادتي لهذا المؤتمر؟ هل شاهدت المؤتمر الأكثر نجاحا ماذا تعتقد؟ كم مرة سمعتم في ذلك المؤتمر القادة الآخرون و رؤساء الدول يشكرونني قائلين إن سبب وجودنا معا هو بايدن".

 

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