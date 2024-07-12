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280 يومًا على الحرب في غزة.. قصف مستمر وتأكيد أميركي على ضرورة وقف إطلاق النار

القصف الإسرائيلي على غزة
القصف الإسرائيلي على غزة Copyright Mohammed Dahman/The AP
Copyright Mohammed Dahman/The AP
بقلم:  يورونيوز
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في اليوم الـ280 من الحرب الإسرائيلية، أعلن الدفاع المدني في غزة أن القوات الإسرائيلية بدأت تتراجع عن مناطق في تل الهوى وشارع الصناعة، مشيرًا إلى أن طواقمه تتحرك لانتشال جثث القتلى هناك.

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ويأتي ذلك في أعقاب معارك ضارية أمس بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، إذ بثت كتائب القسام مشاهد لتدمير مقاتليها آلياتٍ ودبابات إسرائيلية وقنصها جنودًا.

سياسيا، جدد الرئيس الأميركي جو بايدن تأكيده العمل على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بالقطاع، مؤكدًا أن المفاوضات "صعبة ومعقدة" لكن هناك فرصة "حاليا لإنهاء هذه الحرب".

وفي وقت جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شروطه مؤكدا أن الحرب ستستمر إلى حين تحقيق ما وصفه بالنصر، أكدت حركة حماس أن "الاحتلال يستمر في سياسة المماطلة لكسب الوقت بهدف إفشال هذه الجولة مثلما فعل في جولات سابقة".

تابعوا تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

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