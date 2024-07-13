رسمياً.. الأرجنتين تصنّف حماس حركة إرهابية وسط تقارب مع إسرائيل

بقلم: يورونيوز

أدرجت الأرجنتين بشكل رسمي حركة حماس في قائمة الإرهاب، يوم الجمعة، وأمرت بتجميد الأصول المالية لها في الوقت الذي يُبدي فيه الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي انحيازه بقوة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.

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وفي معرض إعلانه عن القرار، أشار مكتب ميلي إلى الهجوم الذي شنته الحركة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي.

كما أشار البيان إلى علاقات حماس الوثيقة بإيران، التي تلقي الأرجنتين باللوم عليها في هجومين شنهما مسلحون على مواقع يهودية في البلاد.

وأعلن البيان عن "التزام ميلي الثابت بالاعتراف بالإرهابيين على حقيقتهم"، مضيفاً أنها "المرة الأولى التي تتوافر فيها إرادة سياسية للقيام بذلك".

وقال مكتب ميلي: "يجب أن تنحاز الأرجنتين مرة أخرى إلى الحضارة الغربية".

ومنذ توليه منصبه في كانون الأول/ديسمبر، عبّر ميلي عن دعمه الصريح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفي أول زيارة رسمية له كرئيس للبلاد في وقت سابق من هذا العام، سافر ميلي إلى القدس في استعراض لدعم الحكومة الإسرائيلية ووعد بنقل سفارة بلاده إلى العاصمة المتنازع عليها.

الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي يلمس حائط البراق في البلدة القديمة في القدس، الثلاثاء، 6 فبراير/شباط 2024. Leo Correa/AP

وقد حافظت الحكومات البيرونية السابقة ذات الميول اليسارية في الأرجنتين، التي تضم أكبر جالية يهودية في أمريكا اللاتينية، على علاقات ودية مع إسرائيل، ولكنها أعربت أيضًا عن دعمها لإقامة دولة فلسطينية.

يُذكر أن الضغط العالمي أدى إلى عزلة إسرائيل الشديدة بسبب حملتها العسكرية في غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 38,000 فلسطيني، وتشريد أكثر من 80% من سكان القطاع، وتسببت في كارثة إنسانية.