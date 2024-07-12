بسبب خلافات حول حفل زفاف.. مصري يقتل شقيقه وزوجة أبيه

بقلم: يورونيوز

أقدم رجل على قتل شقيقه وزوجة والده قبل يومين من زفافه، بسبب خلافات على تجهيزات العرس، في جريمة هزّت الشارع المصري اليوم الجمعة.

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ووفق صحيفة" المصري اليوم"، طعن تاجر أخشاب شقيقه وزوجة والده، بسبب الخلاف على تجهيزات حفل الحنة وشراء كميات من اللحوم، قبل يومين من حفل زفافه، وذلك يوم الأربعاء الماضي.

ونقلت الصحيفة نفسها عن والد المتهم بالجريمة بأن هذا الأخير كان يعد لحفل زفافه المقرر اليوم الجمعة، والذي يسبقه حفل الحنة. وقد اختلف مع شقيقه على التجهيزات فطعنه طعنة أودت بحياته، ثم خرج إلى منزل زوجة والده وطعنها عدة طعنات.

في السياق عينه، أشارت وسائل إعلام مصرية بأن الجريمة وقعت "نتيجة شعور المتهم بأن والده يفضل أبنائه من زوجته الثانية عليه".

وقد قام الرجل البالغ من العمر 30 عامًا بمعاتبة زوجة والده وأخيه من والده (19 عامًا)، لشراء الوالد سيارة لهذا الأخير للعمل عليها، ومن ثم تجهيز شقيقتهما من الزوجة الثانية للخطبة والزواج، مقابل عدم مساعدة ابنه المقدم على الزواج.

تفاصيل الجريمة

من جهتها، نقلت صحيفة "المصري اليوم" عن شهود عيان قولهم، إن بداية الواقعة شهدت ارتفاع صوت المتهم ما جعل الجيران يخرجون من منازلهم لمعرفة سبب الخلاف، لا سيما وأنه يستعد لإتمام زواجه.

وبعد أن نشبت بين المتهم وشقيقه مشادة كلامية، سدد الأول للضحية طعنة بسلاح أبيض فسقط أرضًا غارقًا في دمائه، ومن ثم هرول من منزل أخيه متجهًا إلى منزل والده، حيث قابلته زوجته فسدد لها طعنة أودت بحياتها.

وقد أُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد. كما قررت النيابة التصريح بدفن الجثتين وتسليمهما لذويهما عقب التشريح.