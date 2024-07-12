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"من المهم إنهاء الحرب في غزة".. نائب أمين عام الناتو ليورونيوز: الصين تمثل تحديًا خطيرًا لأوروبا

نائب الأمين العام لحلف الناتو ميرسيا جيوانا في واشنطن
نائب الأمين العام لحلف الناتو ميرسيا جيوانا في واشنطن Copyright Euronews
Copyright Euronews
بقلم:  Shona MurrayTamsin Paternoster
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

أعلن نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ميرسيا جيوانا أن "الناتو يرى أن الصين تعمل بشكل مباشر على دعم الحرب بين روسيا وأوكرانيا".

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وشدد جيوانا، في حديث إلى "يورونيوز"، على أن "الصين شريك لروسيا"، مضيفًا: "هناك نمط من العدوانية يؤجج أساسًا الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا. وهذا يعني أن الصين تشكل تهديدًا لأمننا".

ويأتي هذا التصريح بعد بيان للناتو عقب القمة، وُصف بأنه شديد اللهجة ضد الصين، ما يشير إلى أن الحلف بدأ يصب تركيزه ضد بكين.

الرئيسان الصيني والروسي
الرئيسان الصيني والروسيJu Peng/Xinhua

واتهم الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ الصين بتزويد روسيا بالأدوات والإلكترونيات الدقيقة، مما مكّن الكرملين من بناء ترسانته العسكرية ضد أوكرانيا.

ونفت بكين هذه المزاعم بالقول إنها لا تقدم مساعدة عسكرية لموسكو، شريكتها التجارية، في بيان لوزارة خارجيتها.

وزعمت الصين أن تجارتها مع روسيا مشروعة وتستند إلى القواعد التي وضعتها منظمة التجارة العالمية.

ووفقًا لجيوانا، كانت اللغة التي اعتمدها أعضاء الناتو في البيان "أكثر وضوحًا، ولكنها حذرة أيضًا".

وقال: "نحن لا نعلن أن الصين هي عدونا. إنه ليس كذلك. إنها تمثل تحديًا خطيرًا للأمن الأوروبي. وهذه حقيقة. هذه الشراكة غير المحدودة بين روسيا والصين تتعمق وتصبح أكثر تعقيدًا".

ونمت تجارة الصين مع روسيا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، مما عوض بعض آثار العقوبات الاقتصادية الغربية الشديدة.

كما اعتبر جيوانا إيران وكوريا الشمالية وبيلاروسيا عوامل تمكين أخرى لحرب موسكو ضد أوكرانيا.

وعندما سُئل عن الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس، قال جيوانا إن الناتو "لم يشارك أساسًا" في الصراع، مضيفًا: "من المهم إنهاء الأعمال العدائية في الصراع الذي يدخل شهره التاسع وتجنب التصعيد في الشرق الأوسط".

المصادر الإضافية • يورونيوز

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