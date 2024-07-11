تصعيد جديد.. الناتو يتهم الصين بالتورط في الحرب الروسية الأوكرانية وبكين تندد بـ "الخطاب العدائي"

بقلم: يورونيوز

في بيان شديد اللهجة، عبّر أعضاء الناتو عن مخاوفهم بشأن ترسانة بكين النووية وقدراتها في الفضاء، محذّرين إياها من الدور الذي تلعبه في علاقة بالحرب الروسية الأكرانية.

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اتهم قادة الناتو الصين بلعب دور "حاسم" في الحرب الروسية ضد أوكرانيا، معتبرين أن علاقاتها المتعمقة مع موسكو تمثّل "مصدر قلق عميق"، فيما اعتُبر أخطر توبيخ من الحلف ضد بكين.

كما سلط البيان الختامي، الذي وافق عليه أعضاء الناتو (32) في قمة واشنطن، الضوء على المخاوف بشأن ترسانة بكين النووية وقدراتها في الفضاء.

وقال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ: "أعتقد أن الرسالة التي بعث بها الناتو من هذه القمة قوية جدًا وواضحة جدًا، ونحن نحدد بوضوح مسؤولية الصين عندما يتعلق الأمر بتمكين روسيا من الحرب".

الرئيس الأمريكي جو بايدن والأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ يقفان على المنصة للترحيب بالقادة الغربيّين في قمة الناتو Evan Vucci/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

وحث قادة الناتو الصين على "وقف جميع أشكال الدعم المادي والسياسي للمجهود الحربي الروسي"، ملوّحين بالدور الداعم وواسع النطاق "للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية". وجاء في البيان أنّ "هذا يشمل نقل المواد ذات الاستخدام المزدوج، مثل مكونات الأسلحة والمعدات والمواد الخام التي تُستخدم كمدخلات لقطاع الدفاع الروسي".

وفي المقابل، تنكر بكين تقديمها مساعدات عسكرية مباشرة لروسيا، مصرة على أنها حافظت على مجرد علاقات تجارية قوية مع جارتها طوال فترة النزاع.

وأعربت وزارة الخارجية الصينية عن استيائها من اهتمام الناتو المتزايد بآسيا، وطالبت الحلف بالابتعاد عن منطقة آسيا والمحيط الهادئ وعدم التحريض على المواجهة.

وقالت بعثة بكين لدى الاتحاد الأوروبي إن القمة "مليئة بعقلية الحرب الباردة والخطاب العدائي". وجاء في بيان لها أنّ:"الفقرات المتعلقة بالصين استفزازية مع أكاذيب وتشويهات واضحة".

كما اتهم البيان الختامي الصين بالوقوف وراء الأنشطة السيبرانية والهجينة المستمرة والخبيثة، بما في ذلك المعلومات المضللة. كما دق البيان الختامي ناقوس الخطر من أن الصين تعمل بسرعة على توسيع وتنويع ترسانتها النووية بمزيد من الرؤوس الحربية وعدد أكبر من أنظمة الإيصال المتطورة.

وقال داني راسل، مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون آسيا:"إنها علامة على فشل محاولة بكين في التفريق بين روسيا وأوروبا الغربية وإدعائها الحياد".

وأضاف: "لقد أسفرت محاولات الصين لفرق تسد بدلاً من ذلك عن تضامن ملحوظ بين الدول الرئيسية في المنطقة الأوروبية الأطلسية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ".

أجرت القوات الصينية هذا الأسبوع تدريبات عسكرية مشتركة في بيلاروسيا حليفة روسيا.

علّقت عليها وزارة الدفاع البولندية لوكالة الأنباء الفرنسية يوم الأربعاء بالقول ندرك:"جيدًا خطر استخدام العمليات المذكورة لأغراض التضليل والدعاية". يذكر أنّ بولندا عضو في حلف الناتو وداعمة لكييف.

وقد أجرت الصين في السابق تدريبات مشتركة مع بيلاروسيا، ولكن هذه هي المرة الأولى منذ الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022. وقد بدأت مناورات "هجوم الصقر" يوم الاثنين ومن المقرر أن تستمر حتى منتصف يوليو، حيث قالت وزارة الدفاع الصينية إنها تأمل في تعميق التعاون مع مينسك.