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إصابات في سباق الثيران بمهرجان سان فيرمين الإسباني: نقل سبعة أشخاص إلى المستشفى

سباق الثيران بمهرجان سان فيرمين الإسباني
سباق الثيران بمهرجان سان فيرمين الإسباني Copyright يوروفيجن
Copyright يوروفيجن
بقلم:  يورونيوز
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نقل سبعة أشخاص على الأقل إلى المستشفى بعد إصابتهم في سباق الثيران الثالث في مهرجان سان فيرمين السنوي في مدينة بامبلونا الإسبانية.

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ولم تذكر وسائل الإعلام المحلية، أي معلومات عن خطورة الإصابات، لكنها أكدت أن أيًا منها لم تكن ناتجة عن قرون الثيران.

واستمر سباق الثيران اليوم دقيقتين و 17 ثانية، وهو ما يقارب مدة سباق العام الماضي. 

وحافظت الثيران الستة من مزرعة المربي الشهير خوسيه إسكولار على سرعتها العالية خلال السباق، مما جعل الحدث خطيرًا بشكل خاص.

يُعد سباق الثيران تقليدًا مثيرًا للجدل في إطار احتفالات سان فيرمين، التي تجذب ما لا يقل عن مليون زائر سنويًا. 

ويقام السباق بين السابع والرابع عشر من يوليو على مسار يبلغ طوله 875 مترًا، حيث يركض المشاركون أمام ستة ثيران مقاتلة. ويبلغ متوسط ​​عدد المشاركين في كل سباق حوالي 2000 شخص.

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