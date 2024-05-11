فيديو. احتفالاً بالموسم الجديد للزراعة.. الثيران المقدسة في تايلاند تتنبأ بوفرة في المحاصيل

في تقليد سنوي، حضر ملك تايلاند ماها فاجيرالونجكورن حفلاً بمناسبة بداية الموسم الجديد لزراعة الأرز في البلاد أجري خلاله طقس للتنبؤ بحجم محاصيل هذا العام.

وبعد الانتهاء من الحراثة، تُقدم للثيران مجموعة متنوعة من الطعام والشراب ليختاروا من بينها، وكانت اختياراتهم تحدد التوقعات الاقتصادية. فبحسب الاعتقاد في تايلاند، تنبئ الشهية المفتوحة لتلك الثيران المقدسة تجاه حبوب معينة بقدوم حصاد وفير من تلك المحاصيل بنهاية الموسم.

وحفل الحرث الملكي من الطقوس القديمة في تايلاند ويحظى عادة بمتابعة واسعة في المملكة، خصوصا وأنه يوم عطلة لموظفي الدولة.

ومع نهاية الاحتفال، هرول الحاضرون للحصول على ما يستطيعون جمعه من تربة الحقل المحروث لاعتقادهم بأنها تجلب الحظ السعيد والرزق الوفير.