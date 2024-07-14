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"غزة اليوم هي كربلاء".. مسيرة عاشورائية داعمة لغزة في سريناغار أكبر مدن كشمير

مسيرة عاشورائية داعمة لغزة في سريناغار، كشمير
مسيرة عاشورائية داعمة لغزة في سريناغار، كشمير Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
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تجمع الآلاف في شوارع سريناغار في إقليم كشمير ذي الغالبية المسلمة للمشاركة في مسيرة عاشورائية في السابع من محرم، معبرين عن إدانتهم للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

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وترددت الهتافات المناهضة لإسرائيل وأمريكا في الشوارع، حيث ندد المشاركون بالحرب الدامية التي تخوضها الدولة العبرية منذ أشهر في غزة.

وقال إرشاد حسين، أحد المشاركين في الموكب: "غزة اليوم هي كربلاء، حيث يقتل الأبرياء بلا رحمة ويستشهدون".

ورفع المعزون الأعلام الفلسطينية واللافتات التي تندد بالحرب.

ويعتبر شهر محرم ذو أهمية دينية كبيرة لدى المسلمين، وخاصة لدى الشيعة.

ويحيي المسلمون خلال هذا الشهر ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي، حفيد النبي محمد في معركة كربلاء التي وقعت في القرن السابع الميلادي في العراق الحالي. 

معركة كربلاء حدثت في العاشر من محرم، والذي يعرف بيوم عاشوراء، حيث استشهد الإمام الحسين و72 من رفاقه في معركة ضد جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية.

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