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شاهد: مظاهرة حاشدة في كراتشي تطالب بوقف "الإبادة الجماعية" في غزة

مظاهرة حاشدة في كراتشي تطالب بوقف "الإبادة الجماعية" في غزة
مظاهرة حاشدة في كراتشي تطالب بوقف "الإبادة الجماعية" في غزة Copyright أ ب
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بقلم:  يورونيوز
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شاهد: مظاهرة حاشدة في كراتشي تطالب بوقف "الإبادة الجماعية" في غزة

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تظاهر مئات من أنصار جماعة الطلاب الإسلامية الباكستانية أمام القنصلية الأمريكية في كراتشي يوم السبت، تضامناً مع الفلسطينيين في غزة. هذه الجماعة تمثل الجناح الطلابي لحزب الجماعة الإسلامية الديني والسياسي.

حمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، ورفعوا بشعارات مثل "فلسطين حرة"، بينما رفع آخرون لافتات كتب عليها "أنقذوا غزة" و"القدس لنا". 

وأكد منعم ظفر خان، رئيس الجماعة الإسلامية في كراتشي، أن المظاهرة كانت سلمية، قائلاً: "نطالب بحرية الفلسطينيين، وحرية شعب غزة، وحرية الأقصى. يجب أن تتوقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة".

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