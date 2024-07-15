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بالصور: لحظات محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا

مساعدة المرشح الرئيس السابق دونالد ترامب على الخروج من المسرح في حدث انتخابي في بنسلفانيا.
مساعدة المرشح الرئيس السابق دونالد ترامب على الخروج من المسرح في حدث انتخابي في بنسلفانيا. Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

تعرض مرشح الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب لإطلاق نار خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، حيث أصيب برصاصة في أذنه.

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 وأكد المدعي العام المحلي مقتل المسلح المشتبه به وأحد الحضور، بينما أصيب اثنان آخران بجروح خطيرة وفقًا لجهاز الخدمة السرية.

وأعلنت حملة ترامب لاحقًا أنه في حالة صحية جيدة.

إليكم بالصور اللحظات التي تلت محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب في بتلر بولاية بنسلفانيا.

موقع تجمع انتخابي للمرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية المرشح الرئاسي السابق دونالد ترامب فارغ ومليء بالحطام يوم السبت

اللحظات التي تلت محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب
اللحظات التي تلت محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامبأ ب

دونالد ترامب يرفع قبضته في الهواء وهو محاط بعملاء الخدمة السرية بعد إطلاق النار في تجمع انتخابي له في بتلر

اللحظات التي تلت محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب
اللحظات التي تلت محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامبأ ب

بدا أن هناك دماءً على أذن ترامب اليمنى أثناء مساعدته على النزول من على خشبة المسرح، وشوهد وهو يتلفظ بكلمة "قتال" ويضرب بقبضته

اللحظات التي تلت محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب
اللحظات التي تلت محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامبأ ب

عملاء جهاز الخدمة السرية الأمريكي يتجمعون لتغطية المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية الرئيس السابق دونالد ترامب في تجمع انتخابي

اللحظات التي تلت محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب
اللحظات التي تلت محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامبأ ب

مساعدة المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب على النزول من المنصة

اللحظات التي تلت محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب
اللحظات التي تلت محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامبأ ب

دونالد ترامب تحت حماية عملاء الخدمة السرية الأمريكية

اللحظات التي تلت محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب
اللحظات التي تلت محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامبأ ب

أشخاص يتعانقون بعد أن تمت مساعدة المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب على النزول من المنصة

اللحظات التي تلت محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب
اللحظات التي تلت محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامبأ ب
شارك هذا المقالمحادثة

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