موسكو تنتقد واشنطن بعد محاولة اغتيال ترامب: أوقفوا التحريض على الكراهية قبل أن يرتد عليكم

بقلم: يورونيوز

في أول تعليق روسي على محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، دعت موسكو واشنطن إلى التصدي لسياسات "التحريض على الكراهية".

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وأكدت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أن على واشنطن مواجهة سياسات التحريض ضد المعارضين السياسيين والدول والشعوب، مشيرة إلى أن هذه السياسات سترتد على الولايات المتحدة نفسها.

وأضافت زاخاروفا عبر تطبيق تليجرام، أن "الذين يصوتون في الولايات المتحدة لتزويد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالأسلحة، قد يكون من الأفضل لهم استخدام هذه الأموال لتمويل الشرطة الأمريكية والأجهزة الأخرى لضمان القانون والنظام داخل الولايات المتحدة".

كما أشارت إلى محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي تحدث عنها رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريل بودانوف.

وقالت إن "الإعداد لها تم باستخدام الأموال الأمريكية، والتي بدونها لما كانت ممكنة الأنشطة الخبيثة لإدارة الاستخبارات وجهاز الأمن الأوكراني".

وكان ترامب قد وعد في لقاء سابق بإنهاء الصراع الروسي الأوكراني إذا ما أعيد انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة.

وصباح اليوم، تعرض الرئيس الأمريكي الذي يطمح للوصول مجددا إلى السلطة لمحاولة اغتيال نفذها شاب عشريني خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا.

وبعد أن طمأن الجميع على صحته، طالب ترامب الأمريكيين بالاتحاد ومنع "انتصار الشر".

وكتب ترامب عبر شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة به "تروث سوشال": "أشكر الجميع على أفكارهم وصلواتهم بالأمس، لأن الله وحده هو الذي منع حدوث ما لا يمكن تصوره".

وشدد على أنه "لن نخاف، لكن بدلا من ذلك سنبقى صامدين في إيماننا ومتحدين في وجه الشر".