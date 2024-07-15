إسرائيل تركب جرائم "قتل المنازل" في قطاع غزة.. تل الهوى والشجاعية مثال صارخ على التدمير المنهجي

بقلم: يورونيوز

عاد بعض النازحين الفلسطينيين، يوم الأحد، إلى حي تل الهوى في مدينة غزة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من أجزاء من المنطقة.

اعلان

وقد تحول الحي إلى كومة ركام بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

تفقد الفلسطينيون حطام منازلهم بحثاً عن بقايا من أغراضهم، بينما كان يمكن سماع أصوات القصف والطائرات بدون طيار من بعيد.

أطلقت إسرائيل حملتها في غزة بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الذي اقتحم فيه مسلحون جنوب إسرائيل.

وأسفرت الهجمات البرية والقصف الإسرائيلي عن مقتل أكثر من 38,400 شخصاً في غزة وإصابة أكثر من 88,000 شخصاً، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.