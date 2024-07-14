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شاهد: شبح المجاعة يطارد نازحي جباليا.. طوابير طويلة للحصول على الطعام وسط ندرة المساعدات

فلسطينيون ينتظرون في طوابير للحصول على الطعام
فلسطينيون ينتظرون في طوابير للحصول على الطعام Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
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تجمع العشرات من الأطفال والشبان بشمال غزة في طوابير، أملاً في الحصول على طعام يوزعه مطبخ حساء محلي، في ظل نقص حاد بإمدادات الغذاء بقطاع غزة.

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تجمهرت الحشود حول أواني القمح المطحون المطبوخ بصلصة الطماطم في مخيم جباليا للنازحين.

ملأ العاملون في الجمعيات الخيرية الأواني والصحون، وكان بين المنتظرين في الطابور أطفال صغار يحملون قدورًا صغيرة.

تسبب الهجوم الإسرائيلي الذي شنته إسرائيل ردًا على هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول غزة بأزمة إنسانية واسعة.

فقد نزح أكثر من 80% من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ويعيش معظمهم الآن في مخيمات تفتقر للحد الأدنى من مقومات العيش.

ويقول الخبراء الدوليون إن مئات الآلاف من الأشخاص باتوا على حافة المجاعة.

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