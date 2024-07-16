4 قتلى وجرحى آخرون جراء إطلاق نار بمحيط مسجد بمنطقة الوادي الكبير في سلطنة عمان

بقلم: يورونيوز

أعلنت الشرطة في سلطنة عمان عبر بيان نشرته فجر اليوم الثلاثاء عن سقوط 4 قتلى وجرحى آخرون جراء إطلاق نار قرب مسجد الإمام علي في منطقة الوادي الكبير، وذكرت الشرطة أن من بين الضحايا مواطنين باكستانيين

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بيان الشرطة الذي نشرعبر منصة "إكس" ذكر مكان الحادثة وتفاصيل ضحاياها، لكنه لم يأت على ذكر منفذ الهجوم أو الجهة المشتبه فيها. مكتفيًا بالإشارة إلى أن الشرطة اتخذت "كافة التدابير والاجراءات الأمنية للتعامل مع الموقف"

بيان الشرطة الذي نشرته عبر منصة إكس

وفي وقت لاحق، نعت السفارة الباكستانية في مسقط اثنين من رعاياها جراء إطلاق النار.

وأدانت السفارة الباكستانية الحادثة بالقول: ”تدين باكستان بشدة الهجوم الإرهابي الغادر والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا بما في ذلك مقتل اثنين من الباكستانيين“.

من جهتها أمرت السفارة الأمريكية المواطنين اللأمريكيين في مسقط بـ”الابتعاد عن المنطقة“ وألغت جميع مواعيد التأشيرات ليوم الثلاثاء في السفارة.