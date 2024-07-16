Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
Featured
الأعمال
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
Featured
الصحة
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

4 قتلى وجرحى آخرون جراء إطلاق نار بمحيط مسجد بمنطقة الوادي الكبير في سلطنة عمان

صورة لمسجد في مسقط، عُمان، 2010
صورة لمسجد في مسقط، عُمان، 2010 Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

أعلنت الشرطة في سلطنة عمان عبر بيان نشرته فجر اليوم الثلاثاء عن سقوط 4 قتلى وجرحى آخرون جراء إطلاق نار قرب مسجد الإمام علي في منطقة الوادي الكبير، وذكرت الشرطة أن من بين الضحايا مواطنين باكستانيين

اعلان

بيان الشرطة الذي نشرعبر منصة "إكس" ذكر مكان الحادثة وتفاصيل ضحاياها، لكنه لم يأت على ذكر منفذ الهجوم أو الجهة المشتبه فيها. مكتفيًا بالإشارة إلى أن الشرطة اتخذت "كافة التدابير والاجراءات الأمنية للتعامل مع الموقف"

بيان الشرطة الذي نشرته عبر منصة إكس

وفي وقت لاحق، نعت السفارة الباكستانية في مسقط اثنين من رعاياها جراء إطلاق النار.

وأدانت السفارة الباكستانية الحادثة بالقول: ”تدين باكستان بشدة الهجوم الإرهابي الغادر والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا بما في ذلك مقتل اثنين من الباكستانيين“.

من جهتها أمرت السفارة الأمريكية المواطنين اللأمريكيين في مسقط بـ”الابتعاد عن المنطقة“ وألغت جميع مواعيد التأشيرات ليوم الثلاثاء في السفارة.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

وزير خارجية تايوان يقول إن الصين وروسيا تدعمان "النزعة التوسعية" لبعضهما البعض

آلاف الأردنيين يواصلون احتجاجاتهم قرب سفارة إسرائيل في عمان لليوم الخامس على التوالي

قوات الأمن الأردنية تفرق متظاهرين كانوا متجهين إلى السفارة الإسرائيلية في عمان

ضحايا باكستان إطلاق نار سلطنة عمان