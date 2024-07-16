ماكرون يقبل استقالة الحكومة الفرنسية ويدعوها لتصريف الأعمال

بقلم: يورونيوز

قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الثلاثاء، استقالة حكومة رئيس الوزراء غابرييل أتال، لكنه طلب منها البقاء كحكومة تصريف أعمال.

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أشار المكتب الرئاسي في بيان إلى أن أتال وأعضاء الحكومة الآخرين ”سيتولون تسيير الشؤون الجارية حتى تعيين حكومة جديدة".

علماً أنه لا يوجد جدول زمني محدد لموعد تعيين رئيس حكومة جديد.

وكانت الحكومة قد قدمت استقالتها رسمياً مساء الثلاثاء للرئيس الفرنسي.

وتعيش فرنسا شللاً حكومياً منذ أن أسفرت الانتخابات التشريعية في وقت سابق من هذا الشهر عن انقسام بين ثلاثة تجمعات سياسية رئيسية هي: ائتلاف الجبهة الشعبية اليساري الجديد، وحلفاء ماكرون الوسطيين، والتجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان.

وقد فازت الجبهة الشعبية الجديدة بأكبر عدد من المقاعد، ولكنها لم تحصل على الأغلبية المطلقة اللازمة للحكم بمفردها.