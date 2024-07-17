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بعد خمسين عاماً.. ساعة أكلتها بقرة في هولندا تخضع للترميم

تصليح ساعة رولكس التي التهمتها بقرة قبل نصف قرن وعادت للظهور
تصليح ساعة رولكس التي التهمتها بقرة قبل نصف قرن وعادت للظهور Copyright التلفزيون الهولندي
Copyright التلفزيون الهولندي
بقلم:  يورونيوز
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لا يحدث كل يوم أن يتلقى صانع الساعات "كالي سلاب" ساعة لإصلاحها من إنجلترا، وخاصة إذا استقرت تلك الساعة في بطن بقرة طيلة 50 عامًا كاملة.

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 في منتصف شهر يونيو الماضي، كتبت هيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“ عن ساعة رولكس أكلتها بقرة وعثر عليها صاحبها بعد خمسين عامًا.

 أُعجب "كالي شاب" بهذه القصة، وهو الآن سيقوم بإصلاحها في غروتشرمر.

صاحب الساعة التي عُثر عليها في إنجلترا هو السيد جيمس ستيل، من شروبشاير. فقد المزارع ساعته الرولكس في أحد المروج عام 1974، وبفضل أحد خبراء الكشف عن المعادن، تم االعثور عليها الشهر الماضي.

كان السيد ستيل يرغب في إصلاح الساعة واستطاع من خلال حفيدته أن يتواصل مع كالي سلاب في غروتشرمر. كانت الحفيدة تعرف بالفعل صانع الساعات ”سلاب“ من خلال قناته على يوتيوب التي تم إنشاؤها تحت اسم Chronoglide.

تضم القناة أكثر من 34.000 مشترك، ويُشير كالي إلى أنه يمكن للجميع مشاهدته أثناء قيامه بإصلاح الساعات مباشرةً عبر القناة.

ويُضيف: ”لقد بنيت اسمًا جيدًا في ترميم الساعات بهذه الطريقة“، مضيفاً: "وعدت السيد ستيل بأنه سيحصل على ساعته قبل عيد الميلاد".

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