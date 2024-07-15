برلين تشتعل بعد فوز إسبانيا على إنجلترا في نهائي يورو 2024

بقلم: يورونيوز

حصد منتخب إسبانيا لقب النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أوروبا 2024 بعد فوزه على نظيره المنتخب الإنجليزي في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على الملعب الأولمبي في برلين.

اعلان

توافد عشرات الآلاف من مشجعي كرة القدم إلى ميدان المشجعين في برلين أمام بوابة براندنبورغ الشهيرة يوم الأحد للمشاركة في المباراة النهائية في يورو 2024.

ساد التوتر خلال الشوط الأول مع عدم تسجيل أي هدف، إلا أن إنجلترا تمكنت من معادلة النتيجة 1-1 بعد أن سجلت إسبانيا هدفها الأول بعد دقيقتين فقط من الشوط الثاني، ثمّ حصلت على هدفها التالي قبل دقائق قليلة من النهاية.

أضاءت الألعاب النارية السماء، وأطلق المشجعون المشاعل احتفالاً بفوز المنتخب الإسباني.

ويعد منتخب إسبانيا أكثر منتخبات قارة أوروبا تتويجاً بلقب كأس الأمم الأوروبية “اليورو” برصيد 4 مرات.

لاعب منتخب إسبانيا رودري يحمل الكأس بعد فوزه في المباراة النهائية بين إسبانيا وإنجلترا في بطولة يورو 2024 لكرة القدم في برلين، ألمانيا، الأحد، 14 يوليو 2024. فازت إسبانيا 2-1. Manu Fernandez/ AP

سيعود المشجعون الإنجليز الآن إلى ديارهم بخيبة أمل. على الرغم من رغبة الإنجليز في الحصول على فرصة للفوز بالميدالية الفضية، إلا أنهم لم يعتادوا مثل هذه الانتكاسات.

قال المشجع الإنجليزي ومدرب الأقمار الصناعية مات إنه «محبط تمامًا»، قبل أن ينتقد المدير الإنجليزي غاريث ساوثجيت لعدم إجراء تغييرات كافية في وقت قريب.

تحدثت يورونيوز إلى مشجعين إنجليز آخرين، كانوا قد سافروا 18 ساعة من مانشستر للحاق بالنهائي الثاني الذي حققه الفريق الإنجليزي للرجال على التوالي.

قال المشجع الإسباني ومهندس الكمبيوتر مانويل دياز لـ Euronews إن هذه كانت "أفضل لحظة في حياتي، بصراحة. أنا أبكي من السعادة".

لسوء حظ فريق الرجال الإنجليزي، لم يتبعوا خطى فريقهم النسائي الذي فاز بكأس اليورو قبل بضع سنوات.

يُذكر أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر كان قد انضم إلى عشرات الآلاف من المشجعين البريطانيين لمشاهدة المباراة مباشرة من الاستاد الأولمبي في برلين.