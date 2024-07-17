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فيديو: في انتظار إيفاء ماكرون بوعده.. عمدة باريس تسبقه بالغطس في نهر السين للتأكيد على نظافة مياهه

عمدة باريس آن هيدالغو تسبح في نهر السين
عمدة باريس آن هيدالغو تسبح في نهر السين Copyright Michel Euler/AP..
Copyright Michel Euler/AP..
بقلم:  يورونيوز
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قبل تسعة أيام من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في فرنسا، قامت عمدة باريس بالسباحة في نهر السين صباح يوم الأربعاء، كما وعدت به.

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 سبحت عمدة باريس، آن هيدالغو، صباح يوم الأربعاء، في نهر السين، بعد أيام قليلة من قيام الوزيرة الفرنسية المسؤولة عن الألعاب الأولمبية بنفس العملية.

ويأتي "هذا الاستعراض" الرمزي قبل تسعة أيام من انطلاق الألعاب الأولمبية، والتي تتضمن فعاليات رياضية في هذا النهر الشهير، على غرار السباحة في المياه المفتوحة، وذلك بهدف طمأنة المشاركين على خلوّ مياه النهر من أي جراثيم.

فعلى مدار السنوات الأربع الماضية، قامت الحكومة الفرنسية بتنفيذ خطة واسعة لتنظيف نهر السين بتكلفة بلغت حوالي 1.4 مليار يورو. ومع ذلك، يبقى هناك من يشكّك في إمكانية تنظيم هذه الفعاليات فيه، رغم أنّ الحالة البكتريولوجية للنهر قد تحسنت منذ نهاية شهر يونيو. كما أنّ معدّل تدفّق النهر، الذي لا يزال مرتفعًا بالنسبة للموسم، في طريقه للانخفاض.

عمدة باريس تحيي الجماهير أثناء غطسها في نهر السين
عمدة باريس تحيي الجماهير أثناء غطسها في نهر السينJOEL SAGET/AP

وقامت عمدة باريس ببضع لفات، وانضم إليها رئيس اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية، ومحافظ منطقة إيل دو فرانس. وأشارت آن هيدالغو إلى أنه ”لولا الألعاب الأولمبية لما تمكّنا من القيام بذلك“. كما أعلنت أنّ مواقع السباحة ستكون مفتوحة للجمهور بعد انتهاء الألعاب. مضيفة أنه سيبقى ”إرث كبير“ للأولمبياد.

وصرّحت آن هيدالغو: ”النجم هو نهر السين الذي جعلناه نظيفاً“. جاء ذلك أمام صحفيّين أتوا من جميع أنحاء العالم ليشهدوا سباحة القرن هذه. وكان يعتقد الكثيرون أنها مستحيلة.

يبقى الآن أن نرى ما إذا كان رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون  سيقفز بدوره في مياه نهر السين بعد أن وعد من قبل بذلك.

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