شاهد: ميناء مرسيليا القديم يستقبل شعلة دورة الألعاب الأولمبية

بقلم: يورونيوز

تجمع سكان وزوار مرسيليا اليوم الأربعاء في ميناء المدينة العتيق في أجواء احتفالية ترقباً لوصول شعلة الألعاب الأولمبية التي تحتضنها باريس هذا الصيف.

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وقالت وزيرة الرياضة الفرنسية، أميلي أوديا كاستيرا، إن الحدث يأتي "تكليلاً لجهود سنوات من العمل".

وقال نائب رئيس بلدية مرسيليا، يانيك أوهانيسيان، للصحافيين إن نجاح مرسيليا في مراسم استضافة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في سبتمبر – أيلول الماضي يجعله واثقاً في قدرة المدينة على استقبال الشعلة فيما وصفه بـ"بداية الألعاب الأولمبية" في فرنسا.

وتم إيقاد الشعلة في مهدها المعتاد في اليونان الشهر الماضي قبل أن تصل اليوم إلى فرنسا على متن السفينة "بيليم" التي أبحرت لنفس الغرض أول مرة عام 1896.

ويرافق موكب بيليم أكثر من ألف قارب حول خليج مرسيليا.

ومن المقرر أن ترسو السفينة عقب وصولها فوق مضمار رياضي عائم يشبه مضمار ألعاب القوى أقيم خصيصاً في الميناء القديم.

وسيتضمن حفل الترحيب عرضاً لطائرات "باترواي دو فرانس"، وهو فريق العروض التابع للقوات الجوية الفرنسية.