لبنان: إسرائيل تغتال قياديا بالجماعة الإسلامية وإصابات باستهداف سيارة في قضاء صور

بقلم: يورونيوز

سبق أن اغتالت إسرائيل عددا من أعضاء الجماعة إلى جانب آخرين من حزب الله وكتائب القسام وحركة حماس بالتوازي مع حربها على قطاع غزة

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ذكرت وسائل إعلام لبنانية رسمية أن غارة إسرائيلية بطائرة بدون طيار في وقت مبكر من يوم الخميس في لبنان أسفرت عن اغتيال قيادي في الجماعة الإسلامية السنية.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الطائرة بدون طيار أطلقت صاروخًا على محمد جبارة بينما كان يقود شاحنة صغيرة في قرية في البقاع الغربي، وهي منطقة ليست بعيدة عن الحدود السورية.

وحملت الجماعة الإسلامية في لبنان "العدو الصهيوني" حسب وصفها المسؤولية عن هذه الجريمة الجبانة، وأكدت على أن اغتيال جبارة لن يثنيها عن القيام بدورها وواجبها في الدفاع عن أرضها وأهلها في الجنوب، ولا عن نصرة شعبها في فلسطين، بحب بيان نعي الجماعة الإسلامية.

وفي قضاء صور استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة في جبال البطم أسفرت عن إصابة شخصين بحسب الوكالة الوطنية للإعلام التي ذكرت أن الطيران المسير الإسرائيلي نفذ غارة ثانية استهدفت المنطقة الواقعة ما بين ياطر وزبقين.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قالت إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف منطقة الغرب في أطراف راشيا مصحوبا بقنابل فوسفورية على منطقة الغرب في اطراف راشيا الفخار تبعها غارة من مسيرة استهدفت المنطقة.