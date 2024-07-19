وصول قوارب تقلّ أكثر من 300 مهاجر إلى شواطئ إسبانيا في أقل من 24 ساعة

بقلم: يورونيوز

وصلت أربعة قوارب تحمل أكثر من 300 مهاجر إلى جزيرة غران كناريا في أقل من 24 ساعة.

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وصل قاربٌ على متنه 65 شخصاً إلى شاطئ لاس بوراس جنوب جزيرة غران كناريا في الساعات الأولى من الصباح الباكر.

كان المهاجرون منهكين ومصابين بالجفاف، وخمسة منهم في حالة صحية سيئة للغاية. كان من بينهم عدة نساء وأطفال ورضيع يبلغ من العمر بضعة أشهر.

تم نقل اثنين منهم بحالة حرجة عبر طائرة هليكوبتر، وثلاثة آخرين عبر سيارة إسعاف إلى مستشفيات عاصمة غران كناريا.

ووصل 145 شخصاً على متن قارب آخر يقع على بعد 15 كيلومتراً جنوب شرق غران كناريا، بينهم 134 رجلاً وثماني نساء وثلاثة قُصّر، وجميعهم في حالة جيدة على ما يبدو.

وتتعرض جزر الكناري الإسبانية لضغط هجرة شديد منذ سنوات، حيث تم تسجيل ما يقرب من 40,000 حالة دخول غير نظامية عام 2023.

في العديد من الحالات، يصل الأطفال والمراهقون دون أي أفراد من العائلة أو مرافقين بالغين آخرين.