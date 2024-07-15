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صورة من مسابقة ركوب الامواج بجزر الكناري
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فيديو. بطولتان مثيرتان للطائرات الورقية وركوب الأمواج في ساليناس بجزر الكناري

في يومٍ ختامي بالغ الأهمية حيث أضاء الدراجون السماء قبالة الشواطئ الصخرية في ساليناس دي تينفيه، تم الكشف عن "المستوى التالي" لمنافسات الهواء الطلق بمشاركة مجموعة من الرياضيين الشباب الذين لا يلينون.

في يومٍ ختامي بالغ الأهمية حيث أضاء الدراجون السماء قبالة الشواطئ الصخرية في ساليناس دي تينفيه، تم الكشف عن "المستوى التالي" لمنافسات الهواء الطلق بمشاركة مجموعة من الرياضيين الشباب الذين لا يلينون.

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